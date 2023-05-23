الاتحاد الأوروبي يعلن فتح الباب لتقديم مقاتلات إف 16 لأوكرانيا

أعلنت ألمانيا اليوم، الثلاثاء، أنها تدرس خيارات إنشاء تحالف مقاتلات إف 16 لدعم أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن ألمانيا تتطلع إلى خيارات لدعم تحالف البلدان التي تخطط لتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة F-16.

ومع ذلك، فإن أي مساهمة ألمانية محتملة يمكن أن تكون بسيطة فقط لأن ألمانيا نفسها لا تملك طائرة من صنع الولايات المتحدة.

كما صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء بأن الاتحاد الأوروبي قدم 10 مليارات يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أن الدعم العسكري لأوكرانيا ضروري والباب مفتوح لتقديم مقاتلات إف 16.

وأوضح بوريل أن دول عدة بدأت تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف 16.

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، قدمت إدارة الرئيس الأمريكي بعض التفاصيل حول خطة لتجهيز سلاح الجو الأوكراني بالطائرات المقاتلة الأمريكية الصنع أو طائرات الجيل الرابع الأخرى بعد أن أعلن جو بايدن في 19 مايو أن الولايات المتحدة ستدعم التدريبات المشتركة الأوكرانية.

وبحسب ما ورد سيشارك الموظفون الأمريكيون في التدريب إلى جانب حلفائها وشركائها في أوروبا.

ويذكر أنه سيكون على الأقل "عدة أشهر" قبل أن تتمكن أوكرانيا من تشغيل مقاتلات F-16.