القبض على تاجرى مخدرات بالدقهلية بحوزتهما بانجو وحشيش

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة) وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى عدد من الطلقات لذات العيار – سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة و الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.