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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يدعو المؤسسات الدولية متعددة الأطراف لإعادة النظر في معايير القروض الميسرة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدول الأفريقية تحتاج إلى 200 مليار سنويا، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى 144 مليار دولار سنويا لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا، 108 مليارات دولار سنويا لتمويل مشروعات تهيئة ورفع البنية التحتية.


وأكد الرئيس السيسي  خلال كلمته بـ الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، على أهمية دور بنك التنمية الأفريقي، لتوفير الحلول التمويلية الملائمة لاحتياجات دول القارة، والتي تحقق المعادلة الصعبة، بين توفير التمويلات الصعبة من جانب وخفض مخاطر تلك التمويلات من جانب آخر.

ودعا المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، لإعادة النظر في المعايير والشروط، التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة، لتكون متاحة للدولة المنخفضة ومتوسطة الدخل.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الدول الافريقية كورونا بنك التنمية الأفريقي

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