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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ميدبنك يعلن عن شهادة ثلاثية ذات عائد متغير للأفراد بسعر تنافسي

صدى البلد

أعلن ميدبنك، عن عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير لعملاء التجزئة المصرفية من الأفراد بعائد متغير 18.25% شهري و 18.5% ربع سنوياً.

تهدف الشهادة الثلاثية المتغيرة إلى جذب أكبر عدد من الأفراد سواء عملاء حاليين أو عملاء جدد لتشجيعهم على استثمار اموالهم بعوائد مرنة.

ويمكن للعملاء شراء الشهادة ومضاعفاتها عن طريق زيارة أحد فروع البنك، وبإجراءات مبسطة وسريعة. 

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 1,000 جنيه مصري، بعائد شهري أو ربع سنوي تنافسي.

وقالت أمنية شاهين، رئيس قطاع التجزئة المصرفية لميدبنك، إن الشهادة الثلاثية المتغيرة تأتي في إطار حرص البنك على التوسع في تقديم خدمات التجزئة المصرفية، وتنويع قاعدة عملائه وتعزيز تواجده في السوق المصرفية المصرية، بما يحقق آمال وطموحات المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم والحصول على أعلى عائد تنافسي.

جدير بالذكر أن ميدبنك يتبع استراتيجية طموحة ومتكاملة للتطوير والتنويع في خدماته ومنتجاته المالية والمصرفية، لتواكب متغيرات القطاع المصرفي وتساهم في تنويع قاعدة العملاء وتعزيز النشاط المصرفي، بما يدعم خطة الدولة والبنك المركزي المصري للتحول الرقمي والشمول المالي.

 

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