بسبب التقلبات الجوية.. الصحة تنصح هؤلاء بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إن هناك مجموعة من النصائح للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عند التقلبات الجوية.

وأوضح متحدث الصحة أن مرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية عليهم تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة.

وأشار متحدث الصحة إلي أن هناك ضرورة كبيرة لارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنبا لدخول

الأتربة إلى الشعب الهوائية.



وأوضح عبدالغفار أن الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة مع شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

وشدد متحدث الصحة علي ضرورة الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات وتناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقا لإرشادات الطبيب في حالة الشـعـور بأي أعــراض مرضيـة أو تنفسيـة ويتوجب التوجه إلى أقرب مستشفى سريعا أو استشر الطبيب المختص