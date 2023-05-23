رغم خلافهما.. حلا شيحة تستعين بأغنية تامر حسنى فى توجيه رسالة لوالدتها

نشرت الفنانة حلا شيحة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، وجهت من خلاله رسالة لوالدتها.

المثير أن حلا شيحة استعانت بأغنية “أجمل هدية من السما” للفنان تامر حسنى.

ومن المعروف أن حلا شيحة دخلت فى خلاف حاد مع تامر حسنى قبل اعتزالها التمثيل فى آخر مرة لها عندما شاركته فيلم “مش أنا”، ويبدو أن استعانتها بأغنية تامر حسنى نوع من الصلح بينهما.

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وعلقت حلا شيحة على الفيديو: "يا أمي وحشتيني أول حاجة هعملها لما أنزل مصر حشوفك وآخد أحلى حضن في العالم.. مفيش أجمل منك ولا أطيب من قلبك وأحن من روحك يا صافية يا جدعة.. عارفين اتعلمت منها إيه هقولكوا ست جدعة بميت راجل كريمة جداً طول عمرها بيتها مفتوح للناس عطاء مالهوش حدود".

حلا شيحة وعادل إمام

وهنأت الفنانة حلا شيحة، الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده ـ82، عبر حسابها على “إنستجرام”.

وشاركت صورته، وكتبت: “من أجمل الصور للنجم العملاق عادل إمام اللي شرفت إني كنت بنته حبيبة في فيلم عريس من جهة أمنية.. وحشتنا طلتك وضحكتك والضحك معاك”.