عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. أحدث الإنشاءات لمرحلة جديدة من المونوريل في 6 أكتوبر

صدى البلد

على غرار الدول الأوروبية، قطعت مصر شوطا كبيرا في إنجاز مونوريل العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر، والذي يربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية، لتحدث بذلك نقلة حضارية كبيرة في قطاع نقل الركاب.

ورصدت عدسة “صدى البلد”، جاليري صور لمنطقة الإنشاءات الجديدة الخاصة بمشروع المونوريل، في مدينة السادس من أكتوبر.

ويمتد المونوريل من منطقة المهندسين حتى أكتوبر الجديدة ليمر بعدة مناطق، منها الطريق الدائرى، والمريوطية، والمنصورية، وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، وهايبر وان، والذى يخدم منطقة الشيخ زايد، وجهينة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ومنطقة الحصرى، ودار الفؤاد، والمنطقة الصناعية، ليربط فى النهاية مع القطار الكهربائى السريع، كما يربط الخط مع محطة قطارات الصعيد فى محطة بشتيل.

جدير بالذكر أن مشروع المونوريل يتم تنفيذه لأول مرة في مصر، حيث يمثل قفزة تكنولوجية جديدة في مجال النقل السككى بالجر الكهربائي، والذي يعتبر إحدى وسائل النقل الجماعي الأمن والسريع وغير الملوث للبيئة، حيث سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة الاستاد بمدينة نصر.

ff519e76-c0b6-4423-8405-14c434ea159d
ff519e76-c0b6-4423-8405-14c434ea159d
e02e1b19-f507-4192-8a50-44eccbfd73d6
e02e1b19-f507-4192-8a50-44eccbfd73d6
e0777f3b-85b0-4d9b-bf43-3969cd52e5d4
e0777f3b-85b0-4d9b-bf43-3969cd52e5d4
98583ea6-b06e-47be-9a15-28f2c3d827c1
98583ea6-b06e-47be-9a15-28f2c3d827c1
d6cde768-3faf-4d1c-ac29-dcce17107537
d6cde768-3faf-4d1c-ac29-dcce17107537
1a306449-260c-498f-a994-9c0808addb81
1a306449-260c-498f-a994-9c0808addb81
b274263e-a53b-453b-869a-8e5486a8471a
b274263e-a53b-453b-869a-8e5486a8471a
4fdaf877-cf6b-4179-85d1-3d8481e5fe51
4fdaf877-cf6b-4179-85d1-3d8481e5fe51
f890b740-2be1-40f2-8848-da5e06f927f7
f890b740-2be1-40f2-8848-da5e06f927f7
ca3d2b0d-dc63-4ecb-a7cd-527f572b1073
ca3d2b0d-dc63-4ecb-a7cd-527f572b1073
f28a62cf-3c74-43fa-8f46-3485dd372818
f28a62cf-3c74-43fa-8f46-3485dd372818
efeb0226-c3bb-44aa-bdef-a7d5b13ce82b
efeb0226-c3bb-44aa-bdef-a7d5b13ce82b
cd530fc3-3a0c-4ab5-b20f-70a2aa613015
cd530fc3-3a0c-4ab5-b20f-70a2aa613015
64b5a0cf-0fc4-4627-8b8b-74d7a57fe75e
64b5a0cf-0fc4-4627-8b8b-74d7a57fe75e
f7be2fd8-c1fc-4eb4-8ac0-f95a09768e3c
f7be2fd8-c1fc-4eb4-8ac0-f95a09768e3c
48fee75e-84cd-4c34-a946-f3877c1720b7
48fee75e-84cd-4c34-a946-f3877c1720b7
6fb6a7d9-7b7c-40dd-a151-20459b1249e5
6fb6a7d9-7b7c-40dd-a151-20459b1249e5
dbaa525c-5a17-4b15-83ed-428a080bd4bd
dbaa525c-5a17-4b15-83ed-428a080bd4bd
64bb7dc5-db4f-4081-ac89-f91921770b35
64bb7dc5-db4f-4081-ac89-f91921770b35
049a3256-f6e7-4c3c-a972-8847a336826e
049a3256-f6e7-4c3c-a972-8847a336826e

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بداية يوليو المقبل

بفرمان كولر.. شوبير يعلن انتهاء موسم ثنائي الأهلي

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

ترشيحاتنا

وزير التعليم يتفقد الامتحانات العملية للدبلومات الفنية

الحوار الوطني| المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية ابدأ: نستهدف توفير 16 مليار دولار

أنا محظوظ.. أول تعليق من تريزيجيه بعد البصق عليه أثناء سجوده

أسعار الذهب تتراجع من جديد وسط قوة الدولار العالمية | تفاصيل

100 طالب سنويًا| تفاصيل دراسة الطب باللغة الفرنسية بجامعة عين شمس

تراجع أسعار الذهب محليا.. وعيار 21 يسجل 2435 جنيهًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة شاب على الهواء أثناء قيامه بأحد التحديات.. اعرف القصة

سقوط أمطار رعدية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا عن حالة الطقس| إيه الحكاية

بفستان ساحر.. رجوة خطيبة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار في حفل الحنة|شاهد

احترس.. عادات خاطئة تمتص قوة الجسم وطاقته وتعجل بالشيخوخة

فيديو

في المصعد.. تفاصيل مؤلمة بحادث طالبة الإسكندرية وحارس العقار

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار يتراجع | تفاصيل

شيرين عن إليسا: لما بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات

رغم خلافهما.. حلا شيحة تستعين بأغنية تامر حسنى فى توجيه رسالة لوالدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ