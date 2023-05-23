شاهد.. أحدث الإنشاءات لمرحلة جديدة من المونوريل في 6 أكتوبر

على غرار الدول الأوروبية، قطعت مصر شوطا كبيرا في إنجاز مونوريل العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر، والذي يربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية، لتحدث بذلك نقلة حضارية كبيرة في قطاع نقل الركاب.

ورصدت عدسة “صدى البلد”، جاليري صور لمنطقة الإنشاءات الجديدة الخاصة بمشروع المونوريل، في مدينة السادس من أكتوبر.

ويمتد المونوريل من منطقة المهندسين حتى أكتوبر الجديدة ليمر بعدة مناطق، منها الطريق الدائرى، والمريوطية، والمنصورية، وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، وهايبر وان، والذى يخدم منطقة الشيخ زايد، وجهينة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ومنطقة الحصرى، ودار الفؤاد، والمنطقة الصناعية، ليربط فى النهاية مع القطار الكهربائى السريع، كما يربط الخط مع محطة قطارات الصعيد فى محطة بشتيل.

جدير بالذكر أن مشروع المونوريل يتم تنفيذه لأول مرة في مصر، حيث يمثل قفزة تكنولوجية جديدة في مجال النقل السككى بالجر الكهربائي، والذي يعتبر إحدى وسائل النقل الجماعي الأمن والسريع وغير الملوث للبيئة، حيث سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة الاستاد بمدينة نصر.

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