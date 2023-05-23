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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: إجراءات الدولة لتوطين الصناعة ستسهم في المنافسة بقوة بين الأسواق الإقليمية والدولية

محمد سعد عوض الله
محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب

قال النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ، إن قطاع الصناعة في مصر يشهد تطور ملحوظ عن العهود السابقة فهو يعد قاطرة التنمية الاقتصادية في الدولة، موضحا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع للوصول إلي 100 مليار دولار.

وأضاف عوض الله، خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن الدولة توجهت نحو توطين الصناعة المحلية ووضعها علي رأس أولوياتها، تمهيدا للدخول علي خط المنافسة بين الأسواق الإقليمية والدولية بعدد من الإجراءات الجادة .

وأفاد وكيل صناعة النواب، أنه برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم اجمع مرورا بجائحة كورونا وحتي الحرب الروسية الأوكرانية إلا أن مصر لم تتوقف عن تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية ، مشيرا إلى أن هناك مشروعات ضخمة انتهت وأخرى بدأت عملها  من أجل النهوض بالصناعة وتطويرها وهذا العمل يحسب للقيادة السياسية وحرصها علي الاستمرارية وعدم التوقف .

وأشار عوض الله ، إلى أن لجنة الصناعة مستعدة لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للمستثمرين من خلال إقرار القوانين ، موضحا أن اللجنة تدرس وتناقش  حاليا مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء قريطم والذي يهدف لجذب الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات علي المستثمرين . 

محمد سعد عوض الله لجنة الصناعة مجلس النواب قطاع الصناعة التنمية الاقتصادية

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