موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات.. من هم المسلحون المجهولون في بيلجورود الروسية؟

دخل القتال في منطقة بيلجورود الغربية الروسية، اليوم الثلاثاء، يومه الثاني بعد توغل عسكري من مجهولين.

وألقت روسيا باللوم على الجماعات المسلحة الأوكرانية وأطلقت تحقيقا للإرهاب، بينما نفت كييف أي دور وقالت إن المهاجمين مواطنون روس.

وادعت مجموعتان، وهما فيلق المتطوعين الروسي وفيلق حرية روسيا - مسؤوليتهما. هذا ما نعرفه عنهم.

وفيلق المتطوعين الروسي "آر في سي"، تأسس من قبل مواطن روسي يميني في أغسطس الماضي ويتألف من روس يقاتلون لصالح أوكرانيا ضد بلدهم.

وكانت المجموعة نشطة أيضا على الحدود في الأراضي الروسية، وادعت مسؤولية غارة هناك في مارس وكذلك التوغل في بيلجورود.

وتقول وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن فيلق المتطوعين الروس هي مجموعة مستقلة داخل روسيا لديها أيضا وحدة في الفيلق الأجنبي الأوكراني، بينما يقول الفيلق الأجنبي أنه لا علاقة له بـ RVC

وأظهر مقطع فيديو نشرته RVC يوم الاثنين رجلين يزعمان أنهما استوليا على شركة طيران مدرعة روسية.

وتمكنت رويترز من التعرف على أحد الرجال باسم إيليا بوغدانوف، وهو مواطن روسي حصل على الجنسية الأوكرانية في عام 2015 بعد أن قاتل من أجل كييف ضد القوات المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا.

وفيلق حرية روسيا، قالت المجموعة إنها تشكلت في ربيع عام 2022 "بدافع رغبة الروس للقتال في صفوف القوات المسلحة في أوكرانيا ضد عصابة بوتين المسلحة".

كما ذكرت أنها تتعاون مع القوات المسلحة الأوكرانية وتعمل تحت قيادة أوكرانية.

وادعى فيلق حرية روسيا مسؤوليته عن الهجوم في بيلجورود وتقول إنها تقاتل في شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، يوم الاثنين، إن الهجمات في بيلجورود تضمنت مواطنين روسيين فقط وأنهم كانوا يخلقون "منطقة أمنية" لحماية المدنيين الأوكرانيين. ولم يؤكد أو ينكر أن القوات العاملة هناك وحدة أوكرانية.