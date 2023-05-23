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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين من مدينة القدس

صدى البلد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من مدينة القدس المحتلة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمزة مصطفى شقيرات من بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا أخر ، لم يتم التعرف على هويته بعد، من بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال حي أبو تايه ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وأزالت الأعلام والرايات الفلسطينية.

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، باعتقال شاب من قرية الجلمة شمال شرق جنين.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سيف الدين خالد الشاعر أثناء مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس، حيث كان متوجهاً إلى مكان عمله في رام الله.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت من اليوم، بإغلاق حاجز قرية بيت اكسا شمال غرب القدس بشكل كامل، ومنعت الدخول إلى القرية والخروج منها.

وصرحت الأهالي القرية، بأن قوات الاحتلال منعت الخروج من القرية أو الدخول إليها بشكل كامل حتى للحالات المرضية والطلبة، بشكل مفاجئ ودون معرفة الأسباب، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتحاصر قوات الاحتلال بلدة بيت إكسا بجدار الفصل العنصري وتعزلها عن الضفة الغربية، وتستولي على معظم أراضيها، وأقامت عليها مستوطنة "راموت".

 

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