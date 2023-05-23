لديه عرضان |اوسوريو يقترب من الرحيل عن الزمالك بشرط

كشف طارق السيد نجم الزمالك والمنتخب السابق حقيقة قرب رحيل اوسوريو المدير الفني للفريق الأول عقب نتائج الفريق السيئه خلال الفترة الاخيرة.

وأكد طارق السيد في تصريحات بالفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” أن مجلس إدارة الزمالك سيعقد جلسه مع اوسوريو خلال الايام.المقبله لبحث سر تدهور النتائج .

وأضاف أن مجلس الإدارة سيتحدث مع اوسوريو عن رأيه في أسباب الأداء السيئة والنتيجة السلبية ومطالبه لتحسين الأداء مشددا أنه في حال لم يقتنع مجلس الإدارة بأسباب ما يحدث سيكون رحيل اوسوريو هو الأقرب .

وتابع أن اوسوريو تلقي عرضين من مونتيري المكسيكي وكلوب المكسيكي خلال الفترة الحاليه ولكن المدرب لا يرغب في الرحيل حاليا عن الزمالك .