الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

كشف طارق السيد نجم الزمالك والمنتخب السابق عن إمكانية توقيع غرامة مالية ضخمة علي الأهلي بسبب أكرم توفيق نجم الفريق.

وأكد طارق السيد في تصريحات عبر فيديو بثه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” أن لوائح الاتحاد الافريقي كاف تنص علي منع تواجد الأطفال في الملعب قبل المباريات لكن أكرم توفيق اصطحب ابنه قبل مباراة الفريق أمام الترجي التونسي

وأضاف طارق السيد أن مراقب المباراة طلب من أكرم توفيق رفض مغادرة ابنه للملعب ولكنه وتدخل أعضاء الجهاز الفني للأهلي لإقناعه لكن رفض أكرم توفيق أغضب المراقب بشد’

وأضاف طارق السيد أنه في حال ذكر المراقب الأمر في تقريره عن المباراة سيتم توقيع عقوبه مالية ضخمة علي النادي

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا يوم ٤ يونيو المقبل علي ملعب استاد القاهرة