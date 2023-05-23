مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يتمنى فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

تمني احمد دويدار نجم الزمالك السابق أن يحقق الأهلي الغريم التقليدي، لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى.

وكتب احمد دويدار عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أتمنى الأهلي يفوز بدوري أبطال أفريقيا"

وتأهل الأهلي إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في مباراة الذهاب على استاد القاهرة يوم 4 يونيو المقبل، وتقام مباراة الإياب باستاد محمد الخامس فى كازابلانكا 11 يونيو.