أحمد شوبير: بيرسي تاو في قائمة منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة المغرب

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن بيرسى تاو، جناح النادي الأهلي تواجد على رأس القائمة التي أعلنها، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، حيث يواجه منتخب المغرب، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وكتب “شوبير”، عبر حسابه علي فيسبوك "بيرسي تاو في قائمة منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة المغرب في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023".

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر منافسه إنبي مساء اليوم الثلاثاء ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقام مواجهة الأهلي ضد إنبي مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

ويتربع الأهلي على قمة بطولة الدوري برصيد 53 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات.