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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

عناصر جيش الاحتلال
عناصر جيش الاحتلال "أرشيفية"

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في بلدة قباطية جنوب جنين وبلدة حوارة بنابلس، وأم الشرايط بمدينة البيرة، إلى جانب أحياء في مدينة القدس.

وحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، فقد اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال شوارع بلدة حوارة، وقامت بإغلاق المحال التجارية في البلدة الواقعة جنوب محافظة نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 4 فلسطينيين من بلدة قباطية جنوب جنين بعد استدعائهم لمقابلة مخابراتها في معسكر سالم.

وذكر نادي الأسير في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: مصطفى يوسف مصطفى زكارنة، ورفيق محمد سعيد زكارنة، وأحمد علي أحمد زكارنة، ومحمد عمر أحمد زكارنة، واقتادتهم إلى معسكر سالم غرب جنين.

وداهمت قوات خاصة من جيش الاحتلال منطقة "أم الشرايط" بمدينة البيرة، واعتقلت الشاب محمود بدران، واقتادته إلى مراكز الاعتقال الإسرائيلية.

وطالت اعتقالات الاحتلال شاباً من قرية الجملة شمال شرق جنين، وذلك أثناء مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس، وهو الشاب سيف الدين خالد الشاعر.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مدينة القدس المحتلة، وهما حمزة مصطفى شقيرات من بلدة جبل المكبر، فيما لم يتم التعرف على هوية الشاب الآخر، الذي اعتقله الاحتلال من بلدة الطور شرق القدس.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز قرية بيت اكسا شكال غرب القدس بشكل كامل، ومنعت الدخول إلى القرية والخروج منها، وذلك بشكل مفاجئ ودون معرفة الأسباب.

وتحاصر قوات الاحتلال بلدة بيت إكسا بجدار الفصل العنصري وتعزلها عن الضفة الغربية، وتستولي على معظم أراضيها، وأقامت عليها مستوطنة "راموت".

جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقالات ومداهمات الضفة الغربية بلدة قباطية جنوب جنين بلدة حوارة بنابلس مدينة القدس فلسطين والاحتلال الإسرائيلي

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