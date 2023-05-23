اتهامات خطيرة لـ بايدن.. مرشح رئاسي أمريكي يكشف هدف واشنطن في أوكرانيا

قال السناتور الجمهوري، تيم سكوت، الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية، إن الهدف الأمريكي في أوكرانيا يكمن في إضعاف القوات المسلحة الروسية.

وحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، قال سكوت : "بصفتي مرشح لرئاسة الولايات المتحدة، أود أن أوضح أن المصلحة الوطنية الحيوية لأمريكا تشمل إضعاف الجيش الروسي. لذلك، فإن وجودنا في أوكرانيا ضروري لتحقيق هذا الهدف فكلما أضعفنا القوات الروسية، كلما قل احتمال شن هجوم على أراضينا السيادية. وهذا يحمي شركائنا في الناتو . أعتقد أننا يجب أن نكون في أوكرانيا”.

و اتهم سكوت، “الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقيام بعمل فظيع في شرح المصالح القومية الحيوية لأمريكا في أوكرانيا للشعب الأمريكي".

وأعرب سكوت عن أمله في أن تفوز كييف، مضيفًا أن هذا هو الموقف الذي يجب أن تتخذه الولايات المتحدة.