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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة أسوان

صدى البلد

أعلن بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة أسوان ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي

وجاء التشكيل علي النحو التالي :
حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ اسحاقو يعقوبو _ محمود الجزار

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد  _ محمد هلال  _ محمود قاعود _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي:

احمد صبحي _  أحمد ياسين _ إسلام جابر _ اسامة فيصل _ عاصم صلاح  _ موسي دياوارا _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد
 

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