مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: 3 محاور فقط تتلخص فيها مشكلات الصناعة|فيديو

قال الدكتور سمير صبري ، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الحوار أبرز الوعي والإدراك للأحزاب السياسية حول الوضع الاقتصادي العالمي، وأثره على الاقتصاد المصري، وكان هناك أكثر من رؤية واعدة لأكثر من نائب حول النهوض بالصناعة.

وتابع “صبري”، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية واضحة في هويتها الاقتصادية ، مشيرا إلى أن مصر تمتلك وضعا صناعيا جيدا، ولكنه ليس المأمول للشعب، متابعا "قدمنا لسه شغل أكثر، ومقترحات أكثر".

وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن ورش العمل التحضيرية للجلسة ضمت كافة المشكلات، والتحديات، ومعظم المتحدثين أثنوا على القرارات الصناعية، والإشكالية كانت في التنفيذ .

وأوضح أنه كان هناك تحضير لأكثر من 40 موضوعا حول الاستثمار المحلي والأجنبي قبل الجلسة، ولكن مع العمل مع وزير الصناعة، وصلنا لـ 3 محاور فقط تتلخص فيها جميع المشكلات.