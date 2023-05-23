محلية النواب توافق على مشروع قانون الموازنة العامة للإدارة المحلية لمحافظة المنوفية

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، على مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص محافظة المنوفية.

ووجه محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، الشكر للجنة الإدارة المحلية على دورها في دعم الخطة الاستثمارية للمحافظة ومتابعة تنفيذ الأعمال والمشروعات، وذلك كان له أثر كبير على الأرض، مشيراً إلى أن معدلات التنفيذ عالية سواء من الخطة الأصلية أو الاعتمادات الإضافية.

وتابع نائب محافظ المنوفية: بلغت جملة الاستخدامات في مشروع الموازنة مليار 637 مليون جنيه، و625 مليون و983 ألف جنيه إجمالي الخطة الاستثمارية، و198 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يوجه دعما كبيرا للتنمية المحلية والمحافظات، وهو ما كان له أثر كبير في إحداث تطور وطفرة كبيرة في المحافظات.

وأشار موسى، إلى أن الخطة الاستثمارية تشمل في قطاع الكهرباء مخصص مبلغ نحو 56 مليون، و285 مليون جنيه للطرق والنقل، ولبند الاحتياجات الخاصة بالتنمية المحلية 10 ملايين، وبالنسبة للطرق والنقل طلبات النواب تكون لها الأولوية.

واستطرد: "تم إسناد منظومة الجمع المنزلي في شبين الكوم ضمن البرنامج الوطني إدارة المخلفات، ومواردي الذاتية كمحافظة غير قادر على الاسمرار في الدعم لها، لذلك نطالب وزارة المالية بالدعم في هذا البند، وبالنسبة لموازنة الرصف بعض طلبات النواب أرجئت لعدم كفاية المبلغ المخصص في ظل الظروف الاقتصادية.

من جانبه، أشاد النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بجهود محافظ المنوفية ونائب المحافظ وما تشهده من تطور في العديد من الملفات، ما يؤكد أن المحافظة تسير في الطريق الصحيح، لدرجة أننا لم نرى طلبات إحاطة كثيرة فى دور الانعقاد الحالي عن محافظة المنوفية، متابعا: نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة

فيما، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن محافظة المنوفية تعطي نموذجا في مسألة التكامل والتعاون بين النواب والسلطة التنفيذية في المحافظة.

وأكد ضرورة دعم محافظة المنوفية، وعلى وزارتي المالية والتخطيط أن توفر الدعم المالي لمحافظة المنوفية، متابعا: "لما ألاقي نسبة نهو الأعمال والمشروعات كبيرة في محافظة ضمن محافظات عانت من تهميش في فترات سابقة، على الأرض نسب تنفيذ جيدة وتطور ولا نجد إهدار موارد".

وطلب من وزارة التخطيط أن تفيد اللجنة بكشف المحافظات التي تلقت دعم وحجم الدعم لكل محافظة ونسب الإنجاز للأعمال في كل محافظة.



ممثل وزارة التخطيط.

وعقبت ممثل وزارة التخطيط: بند التعويضات بالنسبة للمحاور التي يتم تنفيذها ونزع الملكية سواء بأحكام أو قبل تنفيذ المشروع يتم منح التعويض على الفور كأولوية، بعض المحافظات اخذت اعتمادات إضافية ولكن ذلك تعويضات خاصة القاهرة والجيزة، وهناك محافظات مثل الدقهلية والمنوفية وقنا وسوهاج توصيات البرلمان".

وفي نهاية الاجتماع، وافقت اللجنة على مشروع موازنة محافظة المنوفية، وأوصت بدعم إضافي للمحافظة بمبلغ 200 مليون جنيه، ودعم منظومة الجمع المنزلي بشبين الكوم.

