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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المسقعة بالكفتة بمذاق مميز

المسقعة
المسقعة

تعد المسقعة من أشهى الأكلات الشعبية فى مصر وبعض البلاد العربية وتحتوى على تشكيلة كبيرة من الفيتامينات المفيدة للجسم لذا يبتكر الطهاة فى تحضيرها بوصفات مختلفة 

نعرض لكم طريقة عمل المسقعة بالكفتة من خطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق" على قناة سى بى سى سفرة.

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مقادير المسقعة بالكفتة:
نصف كيلو باذنجان شرائح مشوي
ربع أو نصف كيلو كفتة 
ربع كوب شوفان مطحون
بصلة مفرومة
ملح

فلفل أسود
رشة قرفة
بهارات
بقدونس مفروم
شرائح طماطم
شرائح فلفل أخضر

“الصلصة”
نصف كوب صلصة أو أكثر
ملعقة كبيرة زيت
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ماء حسب الاحتياج
ملعقة كبيرة خل أبيض
ملعقة صغيرة عسل أبيض
ملح “حسب الرغبة”

فلفل أسود “ حسب الرغبة”

طريقة عمل صلصة المسقعة
* في طاسة بها زيت على النار شوحي الثوم ثم ضعي الصلصة والماء حتى تتسبك جيدا.
* أضيفي على خليط الصلصة القليل من الخل والعسل والملح والفلفل الأسود وقلبيهم قليلا ثم انزليها من على النار.

طريقة عمل المسقعة
*  في صينية بايركس رصي شرائح الباذنجان والكفتة والطماطم والفلفل الأخضر.
* اسكبي الصلصة على الباذنجان  ثم ترص باقي شرائح الفلفل والطماطم على الوجه.
* ادخلى المسثعة بالكفتة فى الفرن حتى تمام التسوية وتقدم مزينة بالبقدونس مع الخبز البلدي.

المسقعة طريقة عمل المسقعة طريقة عمل المسقعة بالكفتة المسقعة بالكفتة الشيف سالى فؤاد

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