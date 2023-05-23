المنيا.. انتشال جثة طالب من نهر النيل في ملوي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة طالب مقيم في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط من نهر النيل أمام مركز ملوي كما تم انتشال جثة طفل من ترعة قرية حافظ الشرقية في مركز أبوقرقاص بالمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانتشال جثة إسلام. ط. ص 19 عاما مقيم بمركز منفلوط في شمال محافظة أسيوط من المجرى المائي لنهر النيل، أمام مركز ملوي وتم نقلها إلى مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانتشال جثة عمر . س. ف 6 سنوات مقيم في مركز أبوقرقاص من المجرى المائي لترعة حافظ الشرقية بمركز أبوقرقاص.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي المركزي بمعرفة الأهالي، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.