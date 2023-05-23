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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير لبناني: نريد إعلاما يناصر القضايا العربية ويدعو للسلام .. فيديو

وزير الإعلام اللبناني
وزير الإعلام اللبناني

قال زياد المكاري، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، إن احتفالية إعلان بيروت عاصمة الإعلام العربي تشكل فرصة لنقول للعرب والعالم وللداخل اللبناني على السواء إن بيروت لا تزال عاصمة للإعلام، ولطالما كنا نرى فيها منارة للإعلام والحرية والصحافة والفرصة اليوم لنضئ على هذا الإرث الكبير ونحن ملزمون بالاستمرار فيه.

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وأضاف "مكاري" خلال كلمته في فعاليات بيروت عاصمة للإعلام العربي، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، "بيروت تطلق نداءها لكل أشقائها العرب بأن يكون العام الحالي، عام الانفتاح الإعلامي بين العواصم العربية، نتمكن فيه من إظهار ثقافتنا الحية".

أوضح أن: "العالم العربي يريد هذا العام إعلامًا هادفًا يناصر قضايانا العربية وينتصر لها، وينتصر للإنسان والأطفال والنساء والشباب".

وتابع وزير الإعلام اللبناني "إننا نريد من إعلامنا العربي إعلام يسلط الضوء على قضايا البيئة والصحة والاقتصاد على السلام لا الحروب على البيئة والتنمية والعلم والرياضة".

وذكر: "أننا نريد إعلامًا ينشد سياسة الانفتاح ويغلق الباب على الانعزال والتقوقع والتزمت".

وأكد "مكاري": "نريد الاحتفال أن يكون طاقة فرج وأمل وبابًا لعودة المياه اللبنانية العربية إلى مجاريها الطبيعية".

 

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