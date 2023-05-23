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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجاهل نصيحة الجيش.. الكشف عن خطأ زيلينسكي الكارثي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

ذكرت صحيفة “جمهوريت” التركية، أن الخسائر الفادحة بين الجنود الأوكرانيين في باخموت ستصبح مشكلة خطيرة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في المستقبل.

وقالت الصحيفة: "ظل زيلينسكي متمسك بإصرار بمدينة باخموت، على الرغم من اقتراح الجيش بالانسحاب، وخسر عددًا كبيرًا من الجنود الأوكرانيين”.

وأضافت: “في المستقبل، يمكن أن يسبب هذا الوضع لزيلينسكي الكثير من الصداع".

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ووصفت الصحيفة التركية، سقوط باخموت بأنه انتصار لـ روسيا على حلف الناتو، حيث تقع المدينة عند تقاطع شبكات النقل، وجعلتها حدة الأعمال العدائية رمزًا للصراع.

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