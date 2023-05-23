حيرة في الغرب.. صحيفة "بوليتيكو" تفضح زيلينسكي

أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلاً عن مصادر أوكرانية، بأنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية، بدأ السياسيون الأوكرانيون، بقيادة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في إعادة تشكيل قطاع الأعمال في البلاد بمشاركة الأجهزة الأمنية.

وقال رئيس شركة أوكرانية لم يكشف عن اسمه لـ”بوليتيكو”: "لم تركز أي إدارة سابقة الكثير من القوة في يديها، إنها قوة غير محدودة.. وبسبب الصراع، أصبحت لا يمكن المساس بها في أعين المجتمع الدولي ووسائل الإعلام".

وأشارت “بوليتيكو”، إلى أنه “في أوكرانيا، هناك محاولة لإعادة توزيع ثروة النخبة القديمة بين الملاك الجدد، متجاهلة سيادة القانون”.

وأضافت: “هناك مخطط شائع هو أن بعض الشركات، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، متهمة بارتكاب جرائم أو مدرجة في قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات التي تحتفظ بها دائرة الأمن في أوكرانيا”.

وأوضحت “بوليتيكو”، أن “كل هذه المكائد تثير الحيرة في الغرب: فهي تخيف المستثمرين الأجانب وتقنعهم بعدم حل مشكلة الفساد الأوكراني”.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن “الحرب التجارية الداخلية، تؤثر سلباً على الاقتصاد بأكمله، من الأعمال الزراعية إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات”.