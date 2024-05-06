احتفالاً بـ شم النسيم.. إقبال كبير على حديقة صنعاء في كفر الشيخ|صور

شهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ إقبالًا هائلاً من قبل أهالي المحافظة خلال عيد شم النسيم، واصطحب الزوار معهم عائلاتهم وأصدقائهم، حيث تمتعوا بتناول وجبات تقليدية من الأسماك المملحة «الفسيخ»، والخضروات مثل البصل الأخضر والجرجير.
وحرصت إدارة حديقة صنعاء تحت إشراف المحاسب محمد مصطفى عيسى، مدير إدارة الحديقة، على تقديم خدمات متميزة للزوار، وتم تأمين الحديقة بكاميرات مراقبة لتوفير بيئة آمنة للزوار، ووفرت إدارة الحديقة فعاليات ترفيهية متنوعة تناسب جميع الأعمار.
ومن جانبه، أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توجيهات برفع مستوى الاستعداد في جميع الحدائق والمتنزهات والمرافق الحيوية استعدادًا لعطلة شم النسيم.
شملت التوجيهات توفير جميع الخدمات الأساسية للزوار، وتم تفعيل غرف العمليات لمتابعة تواجد الأهالي وتقديم الخدمات الطبية والإسعافية بشكل فوري.