فريدة الشوباشي: نزيد كل سنة دولة ولن نجد ماء نشربه بدون الوعي

قالت النائبة فريدة الشوباشي عضو لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، إن وعي المواطن بقضايا المياه سيخفف من أزمة الشح المائي.

وأضافت الشوباشي ل"صدى البلد" أن وعي المواطن يجب أن يبدأ من مرحلة الحضانة والابتدائي حتي الجامعة من خلال المناهج.



وتابعت عضو مجلس النواب أن الدراما والإعلام والإذاعة والتليفزيون لها دور فعال في التوعية.

وأكدت أنه في الماضي كان هناك أغنية الناس كانت تحفظها تقول "ست سنية سابية الماية ترخ ترخ من الحنفية حرام يا ست سنية" وهى مصطلحات بسيطة تصل لكل فئات المجتمع.

ولفتت النائبة فريدة الشوباشي إلى أهمية وجود القوانين الرادعة بحيث يخشاها المواطن الذي يهدر المياه بدون داع مثل من يغسل السيارات بمياه كثيرة بحيث نحافظ على المياه ونجدها فيما بعد.

وأشارت إلى خطورة الزيادة السكانية فنحن نزيد بما يعادل دولة فإن لم يلتزم المواطنون بالوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه يمكن أن لا نجد ماء نشربه.

وأكدت على لقائها مع وزير الموارد المائية والري الدكتور هانى سويلم بهذا الشأن وناقشت معه طرق زيادة الوعي بقضايا المياه.