وزير التعليم يعلن 5 قرارات مصيرية عاجلة .. اعرف تفاصيلها الآن

ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

في بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأعضاء المجلس، مؤكدًا علي دور المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين في استقرار ونجاح العملية التعليمية وكذلك دور المجلس كحلقة وصل بين المسئولين عن الإدارات التعليمية بكافة مستوياتها وبين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، وباعتباره الممثل الشرعى لآراء أولياء الأمور والمعلمين، فضلًا عن دوره في العمل بجد على أرض الواقع داخل المدارس وتذليل أية عقبات، فضلًا عن دوره في التوعية بجهود الوزارة والتي تهدف إلي تقديم خدمة تعليمية متميزة.

تكريم الطلاب الحاصلين على جوائز دولية في كافة الأنشطة ومن ساهم في رعاية موهبتهم

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال الاجتماع، رؤية وجهود الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دور المدرسة التربوي والجاذب المنوط بها، وفي هذا الإطار طبقت الوزارة يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية في المدارس على مستوى جميع المراحل الدراسية؛ وذلك بهدف اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة.

وتشجيعًا على رعاية الموهوبين والنوابغ، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتكريم الطلاب الحاصلين على جوائز دولية في كافة الأنشطة ومن ساهم في رعاية موهبتهم.

إعداد عرض مسرحى وطنى ومن التراث القومي على مستوى كل مديرية تعليمية

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه في ضوء تفعيل الأنشطة المدرسية وتوسيع نطاقها فى جميع المحافظات، أطلقت الوزارة مبادرة المسرح المدرسي لاكتشاف المواهب الفنية والثقافية والفنية ورعايتها، موضحًا أنه تم التوجيه بإعداد عرض مسرحى وطنى ومن التراث القومي على مستوى كل مديرية تعليمية ، على أن يتم اختيار أفضل مسرحية على مستوى المديريات التعليمية وتكريم القائمين عليها.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بنظام البوكليت

وبالنسبة لانتظام سير الامتحانات وضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين طلاب الشهادة الإعدادية، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بدءًا من العام المقبل سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، ومن بينها عقد امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة، وأن يحتوي ظرف الأسئلة على ٢٠ ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، فضلًا عن تخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية، والتشديد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة لكل من الطلاب والمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، مؤكدًا أن الوزارة رصدت كل التجاوزات التي حدثت خلال الامتحانات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

قرارات جديدة لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2023

وتطرق الوزير للحديث حول الاستعداد لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، موضحًا أنه لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، سيتم :

وضع باركود على ورقة البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية مع بيانات الطالب، وأسفل الورقة لضمان حق الطالب

سيتم تشكيل لجنة من ١٠ خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الالكتروني للامتحان تفاديًا لحدوث أي أخطاء

تم التشديد على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة

الالتزام بعدد من الإجراءات والضوابط لمنع الغش في اللجان

عدم السماح بالتواجد فى محيط اللجان قبل وأثناء عقد الامتحانات.

متابعة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي

وأكد الوزير على الدور الهام للمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين في متابعة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، مشيرا إلى أنه كان قد أصدر قرارًا بإمكانية النزول بالحد الأدنى لقيمة مقابل الاشتراك طبقًا لرؤية مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء وذلك في ضوء الآليات والضوابط المنظمة لها، وبمقابل مادي مناسب بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

كما أكد الوزير، خلال الاجتماع، على أن المعلم هو أحد المحاور الرئيسية لتطوير العملية التعليمة، لذا تعمل الوزارة على تنميته مهنيًا وإكسابه لمهارات العصر، مشيرًا إلى أن مبادرة السيد الرئيس لتعييين 150 ألف معلم لسد العجز على مستوى المديريات التعليمية تعمل على توفير منظومة تعليمية متميزة من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومؤكدًا أنه تم التوجيه بوضع خطة متكاملة لسرعة تسكين المعلمين الجدد طبقًا للتوزيع على مستوى كل مديرية، عقب اجتيازهم الاختبارات التي تتم من قبل جهة معنية.

وأضاف الوزير أنه في إطار الاهتمام بالقيادات التربوية، تم الإعلان عن المبادرة الرئاسية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الشباب من أكفأ مديري المدارس، حيث يتم منحهم تدريبًا شاملًا بإقامة كاملة لمدة ٦ أشهر، ويحصل من يجتاز منهم هذا البرنامج على دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي.

ومن جهته، أشاد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بقرارات الدكتور رضا حجازي التي دعمت عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دور المدرسة التربوي مما يعمل على انضباط العملية التعليمية، وإعادة الثقة بين الأسرة والمدرسة، كما أشاد بالقرارات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تنفيذها بداية من العام المقبل حفاظًا على حقوق الطلاب، فضلًا عن مبادرة إحياء المسرح المدرسي والتي تساهم في اكتشاف المواهب ورعايتها.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة إيمان حسن المدير التنفيذي للمجلس، ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية الشكر والتقدير للدكتور رضا حجازي لحرصه على ضرورة الارتقاء بالمسرح المدرسي، ليكون نواة في المستقبل لإخراج جيل مبدع قادر على نقل رسالة التعليم من خلال الفن المسرحي، وناشدت بأن تكون مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى المديريات حريصة على متابعة المسرح المدرسي وتذليل أي عقبات تواجه الارتقاء به.

وقد حضر الاجتماع الدكتورة إيمان حسن المدير التنفيذي للمجلس، ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والمستشار أشرف سيد المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم، وعبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، والدكتور طارق عمارة نائب رئيس المجلس، والدكتور عمرو الدسوقى أمين المجلس وأعضاء المجلس بمختلف المحافظات.