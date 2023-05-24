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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في 6 محافظات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنتهي اليوم الاربعاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في 6 محافظات على مستوى الجمهورية ، وفقا للجداول المعلنة في كل محافظة .

وتتمثل المحافظات التي سوف تنتهي فيها اليوم الاربعاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظات : مطروح ، القليوبية ، الاقصر ، والمنوفية ، السويس ، بني سويف ، ومن المقرر أن تكون امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 قد انتهت رسميا في جميع محافظات الجمهورية بنهاية الاسبوع الجاري .

ووفقا لـ جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 المعتمدة في كل محافظة ، يؤدي الطلاب اليوم الإحد داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الامتحانات التالية :

  • الجيزة : العلوم والتربية الفنية
  • الاسكندرية : الهندسة والحاسب الالي
  • الشرقية: العلوم
  • الغربية : اللغة الاجنبية والتربية الدينية
  • مطروح  : اللغة الانجليزية - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (اخر يوم)
  • أسيوط :   الدراسات الاجتماعية
  • المنيا : الدراسات الاجتماعية
  • القليوبية : الدراسات الاجتماعية (اخر يوم)
  • الاقصر : الجبر والاحصاء (اخر يوم)
  • المنوفية : الهندسة والتربية الدينية (اخر يوم)
  • السويس : العلوم ( آخر يوم)
  • بني سويف : العلوم (آخر يوم)

وكانت قد انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، خلال الايام الماضية في 14 محافظة هي  : القاهرة ، دمياط ، الفيوم ، البحر الأحمر ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ، والإسماعيلية ، وأسوان ، وسوهاج ، وبورسعيد ، والبحيرة ، والدقهلية ، الوادي الجديد ، كفر الشيخ .

حظر اصطحاب الهاتف المحمول داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

جدير بالذكر أنه قد شددت مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية ، على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 حتى لو كان مغلقًا .

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أن الهدف من قرار عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 حتى لو كان مغلقًا ، هو ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية بين الطلاب ، وبناءا على ذلك قررت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، إلغاء عام دراسي كامل لعدد 9 طلاب بإدارات بولاق الدكرور والدقي والهرم وشمال الجيزة والعمرانية، وذلك لتعمدهم كسر التعليمات وحيازة هاتف محمول داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ومحاولة الغش من خلاله ، كما تم إلغاء تكليف رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل  والموجهين والمقيمين داخل لجان الطلاب التسعة وإحالتهم للشؤون القانونية للتقصير في عملهم.

كما قررت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، عدم السماح بدخول أى طالب لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بعد الساعه التاسعة والربع حرصًا على انتظام العملية الامتحانية وتحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص

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اليوم انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في 6 محافظات

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