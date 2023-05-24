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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد يكشف كيف تعلّم كولر من درس موسيماني مع الأهلي

صدى البلد

يرى ضياء السيد نجم الأهلي السابق أن مارسيل كولر تعلم درس تراجع مستوى الأهلي مع بيتسو موسيماني خلال الموسم الماضي، وهذا الأمر جعل كولر يستخدم سياسة التدوير بالشكل الأمثل.
 

وقال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كولر يجيد عمل سياسة التدوير لكونه يعمل مع الفريق بالكامل، وليس 11 لاعبًا بمفردهم" .
 

وأضاف: "كل واحد مع كولر حاسس إنه هيلعب، والمدرب عمل عملية منافسة مع كل اللعيبة" 
وواصل: "ثبات التشكيل صعب يحصل في مصر بسبب ضغط المباريات" .
 

واختتم: "أعتقد إن اتقال لكولر ما حدث خلال الموسم الماضي من خلال الضغط الكبير على لعيبة معينة بسبب عدم استخدام كل اللعيبة".

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