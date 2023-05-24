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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 أندية سعودية تتصارع على ضم كهربا من الأهلى في الصيف.. تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الأهلي لديه 3 عروض رسمية من أندية في الدوري السعودي للتعاقد معه في الموسم المقبل بعد تألقه مع القلعة الحمراء.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" ترغب أندية أهلي جدة والاتحاد والشباب في التعاقد مع كهربا في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل بعد تألقه مع إمكانية تحمل 50 % من قيمة الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك والتي تصل إلى 2.5 مليون دولار".

وأضاف:"يأتي ذلك في الوقت الذي تحفظ السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على رحيل كهربا في الموسم المقبل بل وحذر كولر من خسارة اللاعب فنياً خاصة أنه نجح مؤخراً في علاج أزمة العقم التهديفي الذي كان يعاني منه الفريق قبل عودته من الإيقاف".

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