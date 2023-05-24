يجب ضمه من الزمالك.. نجم الأهلي السابق: فتوح البديل الأنسب لـ معلول

أكد محمد عبدالجليل، أن فريق الأهلي يضم لاعبين جيدين للغاية تحت قيادة المدير الفني الحالي مارسيل كولر، الذي استطاع إيجاد حلول لأزمة الاصابات والارهاق التي كان يعاني منها الفريق في الموسم الماضي.

وقال نجم النادي الأهلي السابق في تصريحات عبر بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: كنت أتمنى مشاركة خالد عبدالفتاح في لقاء اليوم وهو لاعب جيد ويشارك في أكثر من مركز، وكولر استطاع تفادي أخطاء موسيماني وعدم ارهاق مجموعة واحدة من لاعبي الاهلي، وكولر يشبه فايلر في مسألة تجهيز اللاعبين.

وأضاف: الأهلي يلعب بستارة في وسط الملعب، وهذه هي الطريقة الأحسن للفريق، في ظل تراجع مركز صناعة اللعب (رقم 10) في العالم كله حاليًا. وأحمد فتوح افضل بديل لمعلول في المارد الأحمر اتمنى ضمه للفريق.

وزاد: افشة تعرض لانتقادات جماهيرية وبدأ يستعيد مستواه، ويدرك أنه يلعب لفريق كبير، خصوصا بعدما كان يخرج غاضبا من الملعب بعدما يتم تغييره، وبالتأكيد سيد عبدالحفيظ كان له دور مع اللاعب، وهو ما وضح عليه في الفترة الماضية وبدأ يطور من نفسه ويستعيد تركيزه.

وتابع: أحمد عبدالقادر مراوغ جيد، ولكن عليه في بعض الأوقات أن يلعب السهل مع زملائه، وشخصية لاعب الأهلي دائما تكون حاضرة في المباريات الكبيرة.

وبسؤاله عن رفض العروض الاحترافية للاعبي الأهلي، قال: هناك لاعبين لا يمكن التفريط فيهم محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي، ومع الاحترام لأي لاعب آخر ولكن من الصعب وجود اي لاعب قادر على تعويض الثنائي. وحمدي فتحي اكتسب شخصية الأهلي، وعمرو السولية ممكن يعطي الأهلي موسم آخر، والاقرب للرحيل ديانج.

وزاد: "بوبو لاعب جيد في فيوتشر، ولكن لا أضمن تألقه مع الأهلي، والذي يفرق مع أي صفقة هي القدرة على تحمل الضغوط واكتساب شخصية الفريق، ومروان عطية تأقلم سريعا وظهر بشكل مميز".