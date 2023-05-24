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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم ثقب الأذن للمرأة من أجل الزينة.. دار الإفتاء تجيب

أذن المرأة
أذن المرأة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجوز ثقب أذن المرأة من أجل التزين؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمرأة التزين على وجه العموم والزينة هي من الضروريات بالنسبة للمرأة فهي تحب أن تكون جميلة، حتى قال الله (أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) فطبيعة المرأة أنها تنشأ في الحلية والزينة، وبالتالي لا حرمة عليها في الزينة.

وذكر أن ثقب أذن المرأة لتضع فيه الحلق لا حرمة فيه، والعرف المصري ينتشر فيه هذا الأمر منذ زمن بعيد حتى أن الإيلام الذي تفعله بالثقب الذي يفعل للبنت من أجل وضع الحلق فيه، يتم التهاون في أمره لما يترتب عليه من مصلحة.

وأشار إلى أن المرأة لو أرادت عمل ثقب آخر من أجل الزينة فجاز فعله، وإذا كان فيه شدة أو إيلام وقد يوصل للضرر عليها فيمنع وقتها.


العمل في مستحضرات التجميل

 

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم العمل في مستحضرات التجميل سواء بالصناعة أو الإنتاج أو التجارة؟”.
 

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن العمل فى مستحضرات التجميل جائز ولا حرج فيه.

وأضاف أمن الفتوى خلال بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك: أن  فالقاعدة تقول إن كل ما له استعمال جاز إنتاجه وصناعته والاتجار فيه بيعاً وشراء، والإثم يكون على المستعمل إذا استعمله فى الحرام.

 

دار الإفتاء ثقب أذن المرأة التزين الزينة الحلية الحلق

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