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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقابة تعقد دورة الحساب الذهني لـ أبناء الصحفيين

صدى البلد

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين عن تنظيم دورة تدريبية جديدة لتعلم مهارات الـحساب الذهنى لـ أبناء الصحفيين.

وأوضحت نقابة الصحفيين ان الدورة تشمل المحاور التالية:
المرحلة الأولى وتشمل :المرحلة الثانية جزء «الفيدا» Vedic Math’s وتشمل :دراسة رياضة الأصابع «Finger» ودراسة الجمع والطرح المباشرو دراسة الجمع والطرح المركب بالقواعد، ودراسة وحفظ جدول الضرب عن طريق اللعب والخرائط الذهنية، ودراسة الضرب البسيط ودراسة الضرب المركب ، ودراسة القسمة البسيطة ودراسة القسمة المطولة، كما تشمل الدورة ، دراسة التربيع ، ودراسة التكعيب ، ودراسة الجذر التربيعي، و دراسة الجذر التكعيبي ، ودراسة النسبة المئوية، و دراسة الكسور.

 8 محاضرات على مدار شهر

كما أن الدورة بنظام الساعات المعتمدة: 16 ساعة تدريبية خلال 8 محاضرات على مدار شهر، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بنقابة الصحفيين، و يقوم بالتدريب إسراء رزق ، مدربة الحاسب الذهنى المعتمدة، و الرسوم المستحقة لكل شهر 300 جنيه تسدد بخزينة النقابة، وجميع الدورات قاصرة على أعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم.

الحساب الذهني مهارات الـحساب الذهنى أبناء الصحفيين نقابة الصحفيين دورة تدريبية

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