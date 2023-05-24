مفاجأة سارة لمرضى السكر بعد موافقة هيئة الدواء الأمريكية على البنكرياس الصناعي..تفاصيل

علق الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الأمراض الباطنية و السكر بجامعة هارفارد، على موافقة “ هيئة الغذاء والدواء الأمريكية” على جهاز بنكرياس صناعي.



وقال إن البنكرياس الصناعي، يقوم بنفس الدور الذي يقوم به البنكرياس الطبيعي، وأن هذا الجهاز يضبط نسبة الانسولين فى الدم، ويصل الدم لـ المستوى الذى يحدده المريض.



وأضاف أستاذ الأمراض الباطنية، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن الجهاز يضح جرعة الانسولين فى الدم، فقط، فى الوقت الذى يظهر أن السكر مرتفع.



وأشار إلى أن الجهاز يوضع فيه الأنسولين، وأن هذا الجهاز يتم توصيله بالجسم، وهذا الجهاز يضبط السكر في الجسم.



وأوضح أن جهاز البنكرياس، في هذا التوقيت غالي، ولكن في المستقبل سيكون بسعر أقل بكثير، وأن هناك سعي كبير لتوفير هذا الجهاز في مصر، حتى يتم تجربته.



وتابع :" أنه تواصل مع بعض الشركات لـ شراء هذا الجهاز لـ مصر، حتى يتم استخدامه فى المستقبل لـ الأطفال".

