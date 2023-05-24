بعد ضبط 1700 طن| حظر استخدام الأقماح المحلية كأعلاف حيوانية أو سمكية

أكد الدكتور مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، أن البعض كان يستخدم القمح كعلف لـ الحيوانات، و المزارع السمكية.



وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، خلال مداخلة على القناة الأولي، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن البحيرة، وتم ضبط عدد من المزارع السمكية تستخدم القمح كعلف لـ الأسماك.



وأشار إلى أن القمح المصري تدعمه الدولة، ولذلك نطالب الجميع بالحفاظ على القمح، لأن الدولة تنفق المليارات على توفير القمح.



وأوضح أنه في حالة ضبط أي شخص يخزن القمح، أو يضعه كعلف لـ الحيوانات يحول للنيابة، وأن المتهم يكون له قضية، وكشف أنه في يومين تم ضبط 400 طن، وأنه في الفترة الأخيرة تم ضبط 1700 طن، كانت تستخدم كعلف لـ الحيوانات و المزارع.

