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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد ضبط 1700 طن| حظر استخدام الأقماح المحلية كأعلاف حيوانية أو سمكية

القمح
القمح

أكد الدكتور مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، أن البعض كان يستخدم القمح كعلف لـ الحيوانات، و المزارع السمكية.

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التموين: حظر استخدام الاقماح المحلية كأعلاف حيوانية أو سمكية

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وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، خلال مداخلة على القناة الأولي، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن البحيرة، وتم ضبط عدد من المزارع السمكية تستخدم القمح كعلف لـ الأسماك.


وأشار إلى أن القمح المصري تدعمه الدولة، ولذلك نطالب الجميع بالحفاظ على القمح، لأن الدولة تنفق المليارات على توفير القمح.


وأوضح أنه في حالة ضبط أي شخص يخزن القمح، أو يضعه كعلف لـ الحيوانات يحول للنيابة، وأن المتهم يكون له قضية، وكشف أنه في يومين تم ضبط 400 طن، وأنه في الفترة الأخيرة تم ضبط 1700 طن، كانت تستخدم كعلف لـ الحيوانات و المزارع.
 

التموين وزارة التموين وكيل وزارة التموين الحيوانات المزارع السمكية

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