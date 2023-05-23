خطة البرلمان تناقش مشروع موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية.. غدا

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستعقد ثلاثة عشر اجتماعًا الأسبوع الجارى.

وأشار مصطفى إلى أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستناقش غدا الأربعاء الموافق 24/5/2023 ، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية – جهاز حماية المستهلك – الهيئة القومية لسلامة الغذاء) (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – هيئة تنمية الصعيد) لديوان عام وزارة الشباب والرياضة وذلك عن العام المالي 2023/2024.

وقال سالم إن الاجتماع الحادي عشر يعقد يوم الخميس الموافق 25 /5/2023 لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي " قطاع الشئون الاجتماعية - الهيئة القومية للتامين الاجتماعي – الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج) عن العام المالي 2023/2024.

والاجتماع الثاني عشر: يوم الخميس أيضا لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - هيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة) عن العام المالي 2023/2024.

الاجتماع الثالث عشر: الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس الموافق 25 /5/2023 لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة النقل - الهيئة القومية لسكك حديد مصر – الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري- الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة) عن العام المالي 2023/2024.