أعراض وأسباب صادمة لالتهاب الأعصاب في القدم.. تعرف عليها

يعد التهاب الأعصاب من الأمور المؤلمة بالنسبة للعديد من الأشخاص حول العالم ويرافقها عدة أعراض صحية تكون شديدة الإزعاج.



وتنتج هذه الظاهرة بسبب تلف الأعصاب في القدم وضررها بحيث تصبح غير قادرة على القيام بعملها في إرسال الإشارات الحسية والعصبية من الجهاز العصبي المركزي إلى باقي الجسم .

ولعل اكثر الأشخاص إصابة بالتهاب عصب القدم هم مرضى داء السكري يصابون بالتهاب العصب وتلفه. ..

‏ووفقا لموقع هيلثى ،يشعر مريض التهاب الأعصاب الطرفي في القدم ببعض الاعراض وهي كالتالي:

1- شعور بالوخز والتنميل في القدم يزداد تدريجياً، ومع الوقت ينتقل هذا الشعور للساقين ويصل إلى أعلى الرجل.

2- ألم حاد أو حارق أو طعن يشبه الألم الكهربائي

3- حساسية شديدة للمس، وقد يحدث ضعف في الشعور حتى بالألم، وتختلف الأعراض باختلاف نوع العصب المصاب ووظيفته.

4- آلام عند ممارسة بعض الانشطة التي لا ينبغي ان تسبب ألماً، كالوقوف على قدميك، أو وضع البطانية فوق رجلك.

5- فقدان التوازن والسقوط المتكرر.

6- الشعور بأنك ترتدي جورباً وأنت لا ترتدي شيئاً في قدميك.

7- هناك بعض الحالات تعاني من العجز الجنسي وذلك بسبب ان تلف الاعصاب تؤثر بالضرورة على الاعصاب والنهايات العصبية للأطراف.

علاج التهاب الاعصاب يكون في البداية بتجنب الاسباب والحفاظ على نظام حياة صحي، ثم ننتقل للعلاج الدوائي في حال فشلت الطرق الطبيعية.

وهناك العديد من العلاجات التي يمكن ان تقلل من الاعراض ومنها:

• تناول الطعام المحتوى على فيتامين B12: كاللحوم والاسماك والبيض والحبوب

قد يصف لك طبيبك بعض المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين B12 فهو مهم جداً لسلامة الاعصاب ونقصه قد يؤدي إلى التهاب الاعصاب

‏• الكمادات الباردة والدافئة:

يتم استخدامها بوضع الكمادات الدافئة على العصب الملتهب وتدليكها بشكل مستمر ولطيف ثم بعدها وضع كمادات باردة.

• تنظيم مستويات السكر في الدم للاشخاص الذين يعانون من مرض السكري

‏• تناول غذاء متكامل:

يحتوي على الخضراوات والفواكه والبروتينات، لتوفير ما تحتاج إليه الاعصاب من عناصر غذائية.

• تجنب الاوضاع الجسدية التي تضغط على اعصاب الرجل:

قد تشعر بأن هناك اوضاعاً جسدية معينة تثير التهاب العصب، تجنبها قدر الامكان



يجب ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم والتي تساعد على القضاء على التهاب العصب وابقاء الجسم بحالة راحة وهدوء والانتباه غلى مستوى السكر داخل الجسم