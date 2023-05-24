أخويا.. كهربا يحتفل بعيد ميلاد نجم الأهلي

احتفل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، بعيد ميلاد اللاعب أحمد عبد القادر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر كهربا فيديو ل أحمد عبد القادر، عبر خاصية “الاستوري”، وعلق عليه كاتبًا: “عيد ميلاد سعيد أخويا”.

ويتربع الأهلي على قمة بطولة الدوري برصيد 54 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات.

وتوج محمد شريف مهاجم النادي الأهلي بجائزة رجل المباراة من رابطة الأندية المحترفة، في مباراة فريقه أمام إنبى، التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.