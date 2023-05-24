تداول أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 عبر تليجرام

بدأت جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام في نشر صور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 التي يؤديها الطلاب داخل اللجان الآن.

وعلى الفور تحركت غرف عمليات المديريات والإدارات التعليمية المسئولة عن متابعة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 لتتبع الصور المتداولة و التأكد من مدى مطابقتها للامتحانات الاصلية التي يؤديها الطلاب داخل اللجان لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت تطابق الصور المتداولة مع الامتحانات الأصلية.

ومن المقرر ان تختتم اليوم الاربعاء 6 محافظات على مستوى الجمهورية ، ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، وفقا للجداول المعلنة في كل محافظة .

حيث تنتهي اليوم الاربعاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظات : مطروح ، القليوبية ، الاقصر ، والمنوفية ، السويس ، بني سويف ، ومن المقرر أن تكون امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 قد انتهت رسميا في جميع محافظات الجمهورية بنهاية الاسبوع الجاري .

وكانت قد انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، خلال الايام الماضية في 14 محافظة هي : القاهرة ، دمياط ، الفيوم ، البحر الأحمر ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ، والإسماعيلية ، وأسوان ، وسوهاج ، وبورسعيد ، والبحيرة ، والدقهلية ، الوادي الجديد ، كفر الشيخ .