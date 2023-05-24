"الرياض" السعودية: المملكة تسعى لحلحلة الخلافات الإقليمية وإنهاء الصراعات الدولية

أكدت صحيفة (الرياض) السعودية، أن المملكة تسعى لحلحلة الخلافات الإقليمية وإنهاء الصراعات الدولية، حيث أن التوجه الذي يقوده ولي العهد السعودي نحو تكريس التنمية وإذكاء السلام لا يخص منطقة الشرق الأوسط المثقلة بالأزمات والمثخنة بالجراح وحدها، بل يتجه لخير الإنسانية والعالم.



وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "إعلان جدة" - أن القمة العربية برئاسة المملكة أثمرت عن «إعلان جدة» للارتقاء بمسيرة العمل العربي المشترك لمعالجة التحديات الراهنة والتطلع لمستقبل واعد، وتضاف هذه النتائج إلى النجاحات التي حققتها الدبلوماسية السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.



وأشارت إلى أن هذه القمة نجحت قبل أن تبدأ، بعد أن حشدت لها مسارات النجاح كافة، من حيث مستوى التمثيل وما سبقها من تنسيق وزاري عبر عدة جلسات، فضلا عن توقيتها الذي أتى في ظل أجواء سلام تخيم على المنطقة، وهو ما أكده ولي العهد السعودي في افتتاحه للقمة من المضي نحو السلام والخير والتعاون والبناء بما يحقق مصالح الشعوب العربية ويصون حقوق الأمة، بعد أن تأثرت مسيرة التنمية فيها نتيجة الصراعات خلال السنوات الماضية.



