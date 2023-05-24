مين عليه الدور؟.. هؤلاء سيتم إزالة مقابرهم لتنفيذ أعمال التطوير

تنفذ محافظة القاهرة مجموعة من الإزالات لعدد من العقارات والمقابر في عده أماكن وخاصة نطاق حي الخليفة جنوب العاصمة القاهرة، من أجل استكمال أعمال التطوير والتي تضم المقابر مجموعة من المشاهير وشخصيات عامة تاريخية.

إزالة المقابر

قائمة المقابر التى يتم إزالتها

ويتم في الوقت الحالي أعمال إزالة لعدد من مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي بجوار منطقة متحف الحضارات بمصر القديمة وذلك من أجل إنشاء محور صلاح سالم حيث تم إخطار أصحاب المقابر التي تقرر إزالتها لنقل رفات الموتى.

ترتبط المقابر المُعرضة للهدم بأسماء عدد الشخصيات العامة والمشاهير، مثل شيخ الأزهر الأسبق محمد مصطفى المراغي، والشاعر والسياسي محمود سامي البارودي، وعميد الأدب العربي الأديب طه حسين، فضلا عن مقابر لعدد من الأمراء والمماليك.

ويوجد عدد من الشخصيات التاريخية الآخرى التي يتم هدم مقابرها أو هدم بالفعل مقابرها من أجل استكمال أعمال التطوير وهي:

إزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت : وأرسلت المحافظة خطابا لعائلة المقرئ الشهير تبلغهم فيه بأنه ووفقا لقرارات الإزالات التي تتم لصالح المنفعة العامة في جميع مناطق المقابر الواقعة ضمن نطاق أعمال محور صلاح سالم والتي تشتمل على مناطق مقابر السيدة نفيسة القديمة والجديدة والإمام الشافعي والطحاوية وسيدي جلال وباب الوزير والمجاورين وسيدي عمر، فإنه يجب تقديم أوراق رسمية مطلوبة لتوفير مدفن بديل والسماح للأسرة بنقل الرفات.

إزالة مقبرة الروائي الكبير يحي حقي : وتم نقل جثمان يحيي حقي إلى مقبرة بديلة بسبب قرار بهدم المقبرة الواقعة بمنطقة السيدة نفسية بمحافظة القاهرة.

إزالة مقبرة الشاعر حافظ إبراهيم : وتأتي خطوة إزالة مقبرة الشاعر حافظ إبراهيم من قبل محافظة القاهرة في إطار خطة تطوير العاصمة، والتي يتضمنها تجديد وتطوير بعض الطرق والمناطق الحيوية.

وكان أخر من طرحت علامة الإزالة على مقابرهم مقبرة الشاعر محمود سامي البارودي: حيث تداول مستخدمو التواصل الاجتماعي على فيسبوك صورة لضريح الشاعر الكبير محمود سامي البارودي، رائد مدرسة الإحياء والبعث في الشعر العربي، وعليها علامة إزالة.

وقالت الدكتورة ألطاف البارودي أبنه الشاعر الكبير محمود سامي البارودي، إننا تفاجأنا بوضع علامة على قبر الشاعر الراحل بأنه ستتم إزالته، مع أننا كنا نتمنى أن يتم تحويل المقبرة إلى مزار سياحي وهناك دول كثيرة تفعل ذلك، ولماذا تتم إزالة مثل هذه المقابر الخاصة بالعباقرة وإهدار رفات مثل هؤلاء المثقفين".

ويعد محمود سامي البارودي أول من كتب مقدمة لديوان شعري في العصر الحديث وهو أحد أهم الشعراء الذين شكلوا ذائقة الكثيرين وأثروا فى الأدب العربى وهو الذى لم تمنعه ميوله للحرب وعائلته ذات الصلة بأمور الحكم من حرفة الأدب والشعر بعدما تبوأ مناصب مهمة إثر التحاقه بالسلك العسكري.

وكان البارودي رائد مدرسة البعث والإحياء في الشعر العربي الحديث، وأحد زعماء الثورة العرابية، إضافة إلى ذلك فقد تولى وزارة الحربية ثم رئاسة الوزراء، ولقب برب السيف والقلم.

مقبرة الشاعر الكبير محمود سامي البارودي

لماذا تتم إزالة هذه المقابر؟

يشار إلى أن محور صلاح سالم الذي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه وفق خطة تطوير الحركة المرورية في القاهرة الكبرى يهدف لتخفيف الزحام والتكدس المروري ويربط شرق وغرب القاهرة، كما يسهل حركة المواطنين في الوصول إلى القاهرة الجديدة بداية من كوبري السيدة عائشة، وبشكل مواز لطريق صلاح سالم الذي يقع شرق القاهرة.

وفي 20 يوليو عام 2020، أعلنت محافظة القاهرة عن هدم ألف و177 مقبرة بالمنطقة المحيطة بمتحف الحضارات لإنشاء جسر جديد وتوصيله بجسر (التونسي) وطريق الأوتوستراد.

ودمرت بالفعل مواقع ومقابر تاريخية مختلفة خلال الأشهر القليلة الماضية لأسباب مماثلة وكان من بينها مدينة الموتى التي تعرف أيضا باسم صحراء المماليك أو القرافة.

وأزيلت هذه المدينة التاريخية الشاهدة على مدى قرون على دفن السلاطين والأمراء ورجال الدين والعلماء والنخب والعامة لشق طرق سريعة.

فإن الإزالات تمت للتطوير المنطقة وإقامة محاور وكباري وعمل تطوير كامل للمنطقة التي تشمل خط القلعة، السيدة نفيسة، السيدة عائشة، وما بها من مقابر، وبالفعل لم يتم إزالة أي مقبرة آثرية وهو الأمر الذي يتم آخذه في الاعتبار أثناء وضع مخطط التطوير المقرر لأي منطقة.

والجدير بالذكر، أن ما تقوم به الحكومة يجري ضمن مشروع القاهرة التاريخية والحفاظ على تراثها، وهو الأمر الذي يأتي لتطوير المناطق العشوائية وتحويل المناطق بمشهد حضاري بديلا عن العشوائيات المنتشرة في هذه الأماكن بسبب المساحات الشاسعة التي لم تخضع للتطوير لفترات طويلة، على أن يتم استبدالها كمناطق مراعية لمشروع القاهرة التاريخية.

فسيتم إزالة نحو 2700 مقبرة ونقلها للأماكن الجديدة في 15 مايو والعاشر من رمضان، على أن يتم اتاحة الوقت الكافي للأسرة لنقل رفاتها إلى جانب توفير مساكن بديلة للأسر التي سيتم هدم بيوتها خلال الفترة.

وفي هذا الصدد، قال وليد يوسف مدير إدارة الجبانات بمحافظة القاهرة، إن المقابر التي يتم الإزالة بها من أجل أعمال التطوير هي الامام الشافعي، السيدة نفيسة، سيدي جلال.

وأوضح يوسف ـ في تصريحات خاصة له أنه يتم إخطار الأهالي بأعمال الإزالة قبل الهدم بستة أشهر حتى يتسنى لهم نقل رفات ذويهم، موضحا أن بعد نقل الرفات يتم انتظار أسبوع للهدم.

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، أنه يجرى الان إزالة عدد من المقابر بمنطقة سيدي جلال بالتزامن مع إزالة بيوت عرب اليسار بالسيدة عائشة ضمن أعمال تطوير محور صلاح سالم.

اللواء إبراهيم عوض

إزالة مقابر القاهرة

وتقوم محافظة القاهرة بإزالة عدد من المقابر من أجل استكمال أعمال التطوير، وللحصول على مقابر بديلة من التي يتم هدمها يتم تقديم هذه المستندات لإدارة الجبانات بالمحافظة:

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وتقوم المحافظة باخطار أصحاب المقابر المقرر إزالتها لنقل رفات ذويهم على نفقتهم ومسئوليتهم.