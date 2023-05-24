سيراميكا كليوباترا يواجه فيوتشر في أول مباراة تحت قيادة حلمي طولان

يحل فريق سيراميكا كليوباترا ، ضيفا على نظيره فيوتشر، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ضمن الجولة 29 من عمر الدوري الممتاز.

وتعد مباراة سيراميكا أمام فيوتشر، هي أول مباراة للفريق تحت قيادة الكابتن حلمي طولان، المدرب الفني الجديد، خلفا لمعين الشعباني.

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا عن تعاقده مع المخضرم حلمي طولان ، لتولي تدريب الفريق خلفاً للتونسي معين الشعباني المدير الفني السابق للفريق، الذي رحل لتدريب فريق الترجي الرياضي التونسي.

ويضم الجهاز المعاون للكابتن حلمي طولان، الكابتن مجدي علام مدربًا عامًا، والدكتور ممدوح المحمدي مدربًا عامًا، والكابتن أيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى.

ويحتل سيراميكا كليوباترا، المركز الـ11 في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة.