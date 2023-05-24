شوبير يتغزل في كولر بعد فوز الأهلي على إنبي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بكولر المدير الفني لفريق الأهلي بعد الفوز على إنبي بهدفين نظيفين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي مع شوبير: "الأهلي اصبح يفرض كلمته على كل المنافسين في إفريقيا وكذلك الدوري المصري واللاعبون تألقوا أمام إنبي بالأمس.

وأضاف شوبير: بعد عودة الأهلي لمباريات الدوري لم نر أي تأثر من جانب اللاعبين وكلمة السر هي كولر الذي أجاد مع الأهلي حتى الآن.

واختتم شوبير: كولر عنده صدق كبير مع نفسه لما قال انه سعيد بالفوز على انبي ولكن غير سعيد بالنتيجة وقال كان ممكن نكسب كتير، وكمان قال في المؤتمر الصحفي انه معندوش لاعب احتياطي الكل واحد.