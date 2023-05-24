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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تستضيف اليوم اجتماعا استثنائيا لبحث الاعتداءات على الأقصى

الاقصي
الاقصي

 

تعقد منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة غرب السعودية، اليوم الأربعاء، اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إن الاجتماع يأتي بناء على طلب من الأردن وفلسطين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية عقدت اجتماعا يعد الأول من نوعه داخل أنفاق حفرت تحت المسجد الأقصى، كما اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك مع عدد من المستوطنين، ما دفع عددا من الدول العربية إلى إصدار بيانات إدانة.

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