إجراء جديد من الأهلي تجاه حارسه المصاب

قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إن علي لطفي حارس مرمى الفريق شعر بآلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة إنبي التي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أبو عبلة ، أن الجهاز الفني فضل استبداله وأنه سوف يخضع لفحص طبي قبل مران الفريق اليوم الأربعاء لتحديد موقفه.

وتغلب الأهلي على إنبي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.