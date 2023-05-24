مطالبات لـ الحوار الوطني باستراتيجية متكاملة لتحقيق الـ100 مليار دولار صادرات

شارك المهندس علي عبد القادر عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين في جلسات الحوار الوطني الخاصة بالاستثمار المحلي والأجنبي التابعة للمحور الاقتصادي ممثلا عن مجلس إدارة الجمعية.

وقال علي عبد القادر، إن جلسات الحوار الوطني ناقشت التحديات وكيفية وضع الحلول المناسبة لها، مستعرضاً رؤية جمعية المصدرين المصريين لزيادة الصادرات.

وأشار عبد القادر، إلى الدور المرتقب للمجلس الأعلى للصادرات في وضع استراتيجية متكاملة لتحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات.

وشدد عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، على ضرورة تحقيق التناغم بين اجهزة الدولة في تنمية الصادرات ووضع السياسات التي تكفل تحقيق استراتيجية الدولة لنمو الصادرات.

وأكد، أهمية أن تغتنم مصر التغيير الحالي في سلاسل الامداد العالمية في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في قطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي وفي مجالات التجارة والتصدير.

وقال عبد القادر، إن مصر أمام فرصة ذهبية لتحويل المسار الاقتصادي نحو تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية مع اتجاه الشركات العالمية الاوربية والامريكية إلي توطين صناعتها في الدول القريبة منها جغرافيا ولأسواقها المستهدفة حيث تتمتع ببنية تحتية ولوجيستية ممتازة من طرق وموانئ ووفرة الطاقة من الكهرباء والغاز، ومن الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب الطاقات البشرية الهائلة من الأيادي العاملة الماهرة.



ولفت إلي القرارات الهامة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأسه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار في طمأنت الاستثمار المحلي بجانب تحفيز شهية الاستثمار الأجنبي في الدخول الى السوق المصرية.

وأضاف: إذا تحققت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار على أرض الواقع سننتقل إلى مرحلة مهمة نحو تهيئة مناخ الأعمال لجذب الاستثمار والذي يتطلب وجود حالة مستقرة واقتصاد قوي للنمو والتوسع فيها.

وأشار عبدالقادر إلي أهمية استغلال الاتفاقيات التجارية غير المستغلة على الوجه الأمثل، بما يعمل على تقوية الاقتصاد بما تشكل بيئة مناسبة للاستثمار المحلي، بالتزامن مع قيام المجلس الأعلى للصادرات في تحديد ما تستطيع مصر أن تصدره في كافة المجالات ووضع خارطة متكاملة تعمل علي تحقيقها جميع الوزارات والهيئات بشكل متناغم.