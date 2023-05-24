عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مطالبات لـ الحوار الوطني باستراتيجية متكاملة لتحقيق الـ100 مليار دولار صادرات

خلال جلسات الحوار
خلال جلسات الحوار الوطني

شارك المهندس علي عبد القادر عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين في جلسات الحوار الوطني الخاصة بالاستثمار المحلي والأجنبي التابعة للمحور الاقتصادي ممثلا عن مجلس إدارة الجمعية.

وقال علي عبد القادر، إن جلسات الحوار الوطني ناقشت التحديات وكيفية وضع الحلول المناسبة لها، مستعرضاً رؤية جمعية المصدرين المصريين لزيادة الصادرات.

وزيرة التخطيط تبحث مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار سبل دعم المصدرين المصريين

عضو التنسيقية يطالب باستراتيجية وطنية لتنمية الصناعة وإعادة هيكلة دعم الصادرات

وأشار عبد القادر، إلى الدور المرتقب للمجلس الأعلى للصادرات في وضع استراتيجية متكاملة لتحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات.

وشدد عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، على ضرورة تحقيق التناغم بين اجهزة الدولة في تنمية الصادرات ووضع السياسات التي تكفل تحقيق استراتيجية الدولة لنمو الصادرات.

وأكد، أهمية أن تغتنم مصر التغيير الحالي في سلاسل الامداد العالمية في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في قطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي وفي مجالات التجارة والتصدير.

وقال عبد القادر، إن مصر أمام فرصة ذهبية لتحويل المسار الاقتصادي نحو تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية مع اتجاه الشركات العالمية الاوربية والامريكية إلي توطين صناعتها في الدول القريبة منها جغرافيا ولأسواقها المستهدفة حيث تتمتع ببنية تحتية ولوجيستية ممتازة من طرق وموانئ ووفرة الطاقة من الكهرباء والغاز، ومن الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب الطاقات البشرية الهائلة من الأيادي العاملة الماهرة.

ولفت إلي القرارات الهامة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأسه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار في طمأنت الاستثمار المحلي بجانب تحفيز شهية الاستثمار الأجنبي في الدخول الى السوق المصرية.

وأضاف: إذا تحققت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار على أرض الواقع سننتقل إلى مرحلة مهمة نحو تهيئة مناخ الأعمال لجذب الاستثمار والذي يتطلب وجود حالة مستقرة واقتصاد قوي للنمو والتوسع فيها.

وأشار عبدالقادر إلي أهمية استغلال الاتفاقيات التجارية غير المستغلة على الوجه الأمثل، بما يعمل على تقوية الاقتصاد بما تشكل بيئة مناسبة للاستثمار المحلي، بالتزامن مع قيام المجلس الأعلى للصادرات في تحديد ما تستطيع مصر أن تصدره في كافة المجالات ووضع خارطة متكاملة تعمل علي تحقيقها جميع الوزارات والهيئات بشكل متناغم.

الحوار الوطني جمعية المصدرين المصريين الاستثمار الأجنبي مبادرة 100 مليار صادرات اخبار مصر مال واعمال Finance Real Estete

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

محاولة يائسة للوقيعة بين الدول.. الخارجية ترد على البيان الإثيوبي بشأن القمة العربية

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

شوبير يوجه صدمة لجماهير النادي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

صدمة جديدة للأهلي| شوبير يعلن إصابة حارس مرمي الفريق قبل نهائي إفريقيا

أول رد من طارق العشري على رحيل محمود حمادة لـ الزمالك

موضوعات متعلقة

عضو التنسيقية: الحوار الوطني فرصة كبيرة لكل أطياف الشعب المصري

ترشيحاتنا

فوز مصر كعضو أصل في مجلس إدارة منظمة العمل العربية

الذهب يترقب إشارات مستقبل السياسية النقدية الأمريكية

انهيار بايدن أو موته يثير قلق أمريكا.. ورد حاسم من هيلاري

روسيا تعلن إغلاق جسر القرم اليوم.. ما السر؟

قانون الانتخابات الجديد.. خطوة أولى على طريق الاستقرار في ليبيا| تفاصيل

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماتت بسنت.. قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية

احترسي.. المضمضة بالماء والملح تصيبك بمشاكل صحية خطيرة

شاهد.. شجار عنيف يندلع بين ركاب في مطار شيكاغو بأمريكا

ضعي نقطتين من السمن البلدي في الأنف وشاهدي ماذا يحدث؟

فيديو

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ