مستوطنة كريات شمونة تحذر نتنياهو بسبب تجاهلها في ميزانية إسرائيل

حذر رئيس بلدية كريات شمونة أفيخاي شتيرن من حالة جمود تخلقها حكومة نتنياهو فيما يتعلق بحماية المستوطنة بعد إقرار الميزانية مع تجاهل الأموال المخصصة للدفاع عن المناطق الشمالية.

وقال شتيرن وفق إذاعة الجيش، إن سكان كريات شمونة لا يزالون ينتظرون توفير الحماية لمنازلهم من التهديدات.

وصادق الكنيست على ميزانية الدولة لعامي 2023 و 2024 الليلة (الأربعاء) في القراءة الثانية والثالثة.

وذكر موقع "والاه" العبري أنه تمت الموافقة على ميزانية عام 2023 في الساعة 01:35، بأغلبية 64 مقابل 55.

وأضاف أنه بعد ذلك استمر التصويت في الجلسة المكتملة، وفي نهاية آلاف التحفظات التي قدمتها المعارضة، تمت الموافقة على قانون المستوطنات، وعلى ميزانية الدولة لعام 2024.

وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد: بينما كنت نائما تم تمرير الميزانية الأكثر ضررا وتدميرا في تاريخ إسرائيل.

ولم تشمل الميزانية العديد من القطاعات في إسرائيل، وتركزت على دعم الحريديين.