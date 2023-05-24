استعدادا لأمم أفريقيا.. المنتخب الأولمبي يخوض وديتين ويرفض مواجهات فرق أوروبا

يخوض المنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، مباراتين وديتين خلال شهر يونيو القادم فى إطار استعداداته للمشاركة ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا فى المغرب المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالي، مباراة ودية أمام نظيره منتخب غانا، إضافة إلى مباراة ودية أخرى أمام غينيا بعد السفر للمغرب خلال شهر يونيو القادم.

ورفض ميكالي خوض المنتخب الأولمبي أي مباريات ودية أمام منتخبات من قارة أوروبا وتمسك بمواجهة فرق القارة السمراء من أجل تحقيق المزيد من الاحتكاك بمختلف المدارس الأفريقية.

المنتخب الأولمبي يهزم الكونغو وديا

فاز المنتخب الأولمبي على الكونغو بهدفين نظيفين باستاد الإسكندرية وديا ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكان المنتخب الأولمبي تأهل إلى بطولة كأس أمم أفريقيا على حساب زامبيا بينما صعد الكونغو على حساب نظيره منتخب جنوب أفريقيا.

مجموعة المنتخب الأولمبي في أمم أفريقيا

ويخوض المنتخب الأولمبي منافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها في دولة المغرب خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 8 يوليو المقبلين، وهي البطولة المؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب الأولمبي على رأس المجموعة الثانية، والتي ضمت إلى جوار الفراعنة، منتخبات مالي والجابون والنيجر.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - غانا - الكونغو - غينيا.

المجموعة الثانية: مصر - مالي - الجابون - النيجر.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بعد خوضه مرحلتين في التصفيات المؤهلة للبطولة، حيث تخطى في المرحلة الأولى منتخب إيسواتيني، وتغلب على منتخب زامبيا في المرحلة الختامية من التصفيات، ليتأهل الفراعنة إلى البطولة المنتظرة في المغرب.

ويقضي نظام البطولة بتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، فيما يتأهل المنتخب صاحب المركز الرابع لخوض مباراتي ملحق أمام أحد المنتخبات الآسيوية، ليتأهل الفائز بمجموع مباراتي الملحق إلى أولمبياد باريس.



تاريخ مشاركة المنتخب الأولمبي فى أمم أفريقيا

أقيمت بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، في 3 نسخ فقط طوال تاريخها في عام 2011، وحصل خلالها المنتخب الأولمبي بقيادة هاني رمزي على المركز الثالث وتأهل للأولمبياد.

وفى عام 2015، خرج المنتخب الأولمبي بقيادة حسام البدري من الدور الأول فى بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وفي نسخة 2019، حصد المنتخب الأولمبي فى بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي استضافتها مصر وتأهل للأولمبياد بقيادة شوقي غريب.