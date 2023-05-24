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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حسن راؤول يكشف تفاصيل تعاونه مع تامر حسني وكارول سماحة

أحمد حسن راؤول
أحمد حسن راؤول

كشف الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول ، عن تفاصيل تعاونه خلال الفترة القادمة مع عدد من المطربين المصريين والعرب . 

وقال أحمد حسن راؤول، في تصريحات هاصه لصدي البلد ، إنه بصدد بدء العمل مع الفنانة كارول سماحة علي اغاني جديدة لضمها الي البومها القادم ، والذي بدات التحضيرات له خلال الفترة الماضية ، إلا أنه لم يستقروا حتي الآن علي الشكل النهائي لتلك الأغاني ، حيث يواصلون التحضيرات في الوقت الراهن . 

وتابع الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول: كما اجدد التعاون مع الفنان تامر حسني في عدد من الاغاني خلال الفترة القادمة ، وتم الاستقرار عليها ، كما اتعاون مع الفنانة رنا سماحة في اغنيه جديدة . 

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نادية مصطفى: علينا توخي الحذر تجاه الذكاء الاصطناعي

كشف الشاعر أحمد حسن راوؤل ، عن رأيه في استخدام الذكاء الاصطناعي ، خلال الفترة الماضية في صناعة الموسيقي . 

وقال الشاعر أحمد حسن راؤول ، في تصريحات خاصة لصدي البلد : استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح أمرا مخيفا ليس على الفن فقط ، ولكن في كل مناحي الحياة ، ولعل أخرها الكليب الذى تم تصميمه الى ملك إنجلتر.

وتابع الشاعر أحمد حسن راؤول : اعتقد انه لابد من وضع قانون يجرم كل تلك الأمور ، على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي من الممكن ان يقوم بفعل أي شيء الا كتابة كلمات أغنية لان في النهاية يحتاج الى مفردات يبني عليها .

ويضيف " راؤول" : من الممكن بعد ذلك ان يمتد الأمر الى إصدار البوم لام كلثوم  بأغاني جديدة ، ولكن اري ان الامر خلال الفترة القادمة سوف يتم وضع إطار قانوني له .

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