أحمد حسن راؤول يكشف تفاصيل تعاونه مع تامر حسني وكارول سماحة

كشف الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول ، عن تفاصيل تعاونه خلال الفترة القادمة مع عدد من المطربين المصريين والعرب .

وقال أحمد حسن راؤول، في تصريحات هاصه لصدي البلد ، إنه بصدد بدء العمل مع الفنانة كارول سماحة علي اغاني جديدة لضمها الي البومها القادم ، والذي بدات التحضيرات له خلال الفترة الماضية ، إلا أنه لم يستقروا حتي الآن علي الشكل النهائي لتلك الأغاني ، حيث يواصلون التحضيرات في الوقت الراهن .

وتابع الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول: كما اجدد التعاون مع الفنان تامر حسني في عدد من الاغاني خلال الفترة القادمة ، وتم الاستقرار عليها ، كما اتعاون مع الفنانة رنا سماحة في اغنيه جديدة .

كشف الشاعر أحمد حسن راوؤل ، عن رأيه في استخدام الذكاء الاصطناعي ، خلال الفترة الماضية في صناعة الموسيقي .

وقال الشاعر أحمد حسن راؤول ، في تصريحات خاصة لصدي البلد : استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح أمرا مخيفا ليس على الفن فقط ، ولكن في كل مناحي الحياة ، ولعل أخرها الكليب الذى تم تصميمه الى ملك إنجلتر.

وتابع الشاعر أحمد حسن راؤول : اعتقد انه لابد من وضع قانون يجرم كل تلك الأمور ، على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي من الممكن ان يقوم بفعل أي شيء الا كتابة كلمات أغنية لان في النهاية يحتاج الى مفردات يبني عليها .

ويضيف " راؤول" : من الممكن بعد ذلك ان يمتد الأمر الى إصدار البوم لام كلثوم بأغاني جديدة ، ولكن اري ان الامر خلال الفترة القادمة سوف يتم وضع إطار قانوني له .