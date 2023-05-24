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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ختام القمة الإعلامية لقارة آسيا.. عمرو الليثي: التكنولوجيا أحدثت تحولا في الإعلام التقليدي

صدى البلد

 

ختام أكبر تجمع إعلامي في آسيا بحضور وزراء الإعلام و ممثلي الأمم المتحدة و رؤساء الهيئات الدولية بقارة آسيا.

اختتمت صباح اليوم الاربعاء ٢٤ مايو الجاري فعاليات القمة الإعلامية الثامنة عشر لقارة آسيا والتي عقدت ببالي ، ويعد هذا التجمع الإعلامي الأكبر و الأهم في القارة الآسيوية حيث افتتحه  نائب الرئيس الأندونيسي أمس الثلاثاء.

وفي كلمته أكد الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والتي جاءت تحت عنوان كيف يحافظ الإعلام العربي علي نظامه الإعلامي الاجتماعي ، ان التكنولوجيا قد أحدثت تحولا في الإعلام التقليدى و أدى التطور  في الوسائط الرقمية التفاعلية إلى تغيير الاتصال بين الشركة والمستهلكين من نموذج سلبي إلى نمط تفاعلي: حيث يكون المستهلكون هم المبتدئين والمتلقين لتبادل المعلومات.

 

واضاف من خلال ورقة علمية تناولت كيفية تطبيق استدامة النظام البيئي الإعلامي في الاتحاد ( اوسبو) حيث تناول ما تم من تغيير في النظام التقليدي الاداري الذي كان متبع من قبل ؛و ما صاحبه من تواجد و تفاعل مع رقمنة الإعلام مطبقا في البنية التحتية الإدارية  .

 

وتابع بأن وسائل التواصل الاجتماعي قد حولت الإنترنت من منصة للمعلومات إلى منصة للتأثير.
وان مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية يقضون أكثر من 3 ساعات يوميًا ، خلال انتشار فيروس كورونا ، وان ٨٠٪؜ من الشباب يحصلون على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي.

رؤية جديدة ، مهمة جديدة

وأشار  الي ان OSBU بدأت إستراتيجية النظام البيئي الإعلامي المستدام وتطبقها على مراحل: تدريب الموظفين على استخدامها ، وربط مجموعات الخدمات من خلال: موقع الويب ، وقناة اليوتيوب ، ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى ، والتعاون أمر بالغ الأهمية للنجاح داخل النظام البيئي ؛ ننشئ شراكات مع مقدمي خدمات عن بعد و 57 دولة من دول اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي. ‏

وعلى جانب آخر شهدت اجتماعات القمة الإعلامية الثامنة عشر لقارة آسيا مناقشة العديد من الملفات الإعلامية، والتعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات الإعلامية.

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